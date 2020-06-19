В Югре возбудили уголовное дело против женщины, оставившей четырех детей без еды

"Следователями следственного управления СК РФ по Югре в отношении матери детей возбуждено уголовное дело по п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - сказал собеседник агентства. На сайте региональной прокуратуры отмечается , что ранее женщина шесть раз привлекалась к административной ответственности по статье КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию детей.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об истязании в отношении жительницы поселка Белый Яр Сургутского района Югры, оставившей четверых детей в квартире без еды на три дня и уехавшей к знакомым устраивать личную жизнь. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники полиции обнаружили в Сургутском районе четверых детей, которые трое суток находились в квартире одни в антисанитарных условиях и без еды. При осмотре врачами у детей (2008, 2009, 2012 и 2013 годов рождения) было выявлено паразитарное заболевание. По данным полиции, 39-летняя мать все это время находилась на даче у друзей. По ее словам, она устраивала личную жизнь.

По факту произошедшего проверки проводят региональные прокуратура и СК. В частности, будут изучены действия специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сургутского района.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК, речь идет о психических страданиях детей. "Речь о причинении психических страданий <…> здесь на лицо факт, что дети трое суток не видели мать, находились без еды, в антисанитарных условиях, не было нормальных спальных мест и мест для приема пищи, ни игрушек, ничего", - сказал собеседник.

Как сообщала ТАСС начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка в Югре Ирина Мусатова, мать детей не планируется лишать родительских прав. Ей помогут найти новую работу и выплатить долги за коммунальные услуги. В настоящее время дети по заявлению матери находятся в Сургутском центре социальной помощи семьи. По ее словам, они там будут проживать около трех месяцев под присмотром социальных педагогов и медиков, но женщина в любой момент сможет их забрать.