В Свердловской области вдвое увеличили финансирование трудоустройства детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Почти 50 млн рублей выделили из бюджета Свердловской области на трудоустройство подростков в 2020 году. В прошлом году сумма была в два раза меньше, сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель директора Департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.

"В 2019 году нами было трудоустроено порядка 22 тыс. подростков, мы эти количественные показатели будем удерживать и в этом году. Причем у нас финансирование из субъекта увеличилось почти в два раза. Если в прошлом году у нас на данные мероприятия было выделено 25 млн рублей, то в этом году - 48 млн рублей. [Это] говорит о том, что в государстве видят, что потребность [в трудоустройстве] у подростков есть, надо поддерживать наших ребят в данных начинаниях, потому что это является не только трудотерапией, но и в некотором роде профориентационным мероприятием", - сказала Бордюгова, уточнив, что в регионе работает около 1 600 несовершеннолетних граждан.

Она отметила, что подростки в этом году чаще всего занимаются благоустройством города и сельскохозяйственными работами. "В связи с эпидемиологическими ограничениями работа организована по тем правилам, которые у нас Роспотребнадзор установил. <...> На сегодняшний день [посадки, озеленение города] - это единственные виды работ, потому что это уличный вариант и детей можно развести маленькими группами подальше друг от друга, чтобы соблюсти все требования", - уточнила Бордюгова. Директор департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики региона Олег Гущин добавил, что сейчас также может быть популярная работа курьеров среди несовершеннолетних.

Обеспечение трудоустройства подростков в регионе необходимо, так как незанятость молодежи приводит в росту преступности, а также повышенной вероятности гибели и травматизма, отметили уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и старший инспектор по особым поручениям Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) ГУ МВД России по региона Наталья Гранина. Инспектор уточнила, что около 4 тыс. подростков в области стоят на учете в ПДН. Сейчас определено, что 70-80% этих подростков будут охвачены какой-либо занятостью летом, но подразделение планирует достичь показателя в 100%.