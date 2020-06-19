Волонтеры будут бесплатно раздавать маски во время парада Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Волонтеры будут бесплатно раздавать маски в центре Екатеринбурга в день проведения парада Победы 24 июня. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в пятницу.

"На следующей неделе, 24 июня, в Екатеринбурге пройдет парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который организуется по большей части силами Минобороны РФ. Конечно, в условиях пандемии мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности как участников праздничных мероприятий, так и зрителей. Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности - перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно", - сообщил глава региона.

Куйвашев отметил, что ветеранов и людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска по коронавирусу, власти просят остаться дома. "Онлайн-трансляции праздничных мероприятий обязательно будут как на федеральном канале "Россия 24", так и на областных", - пояснил губернатор.

1 июня командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут парады в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксирован 10 501 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего уральские врачи вылечили 5 060 пациентов, 64 человека умерло.