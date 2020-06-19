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Семь человек пострадали в столкновении легковых автомобилей в Магнитогорске

Все они доставлены в медицинское учреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Магнитогорске устанавливают все обстоятельства столкновения двух легковых автомобилей, при котором, по предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"По предварительным данным, в Магнитогорске 19 июня на проспекте Ленина водитель автомобиля Volkswagen Polo при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Ford Focus. После столкновения семь человек, включая трех детей 6, 10 и 13 лет, были доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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