Водители скорой помощи на Урале получили выплаты за работу с заразившимися коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга добилась стимулирующих выплат на сумму более 3,6 млн водителям скорой помощи за работу с гражданами с коронавирусной инфекцией и группой риска по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

Выплаты работникам медицинских организаций, в том числе водителям скорой медицинской помощи, предусмотрены на основании указа губернатора Евгения Куйвашева, а также на федеральном уровне. По данным ведомства, водители не получили средства. Прокуратура Екатеринбурга инициировала внесение изменений в региональное законодательство о начислении стимулирующих выплат и добилась выплат 121 водителю аутсорсинговой компании.

"Прокуратура добилась перечисления водителям скорой медицинской помощи, работающим в ООО "Феникс-Логистика", дополнительных выплат на общую сумму свыше 3,6 млн рублей за работу в апреле-мае текущего года с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.