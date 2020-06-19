Свердловские психологи сделают для работающих в пандемию врачей серию вебинаров о стрессе

Активную помощь врачам, работающим с пациентами, зараженными новым коронавирусом, оказывают их коллеги - психологи. В Свердловской области работает проект психологической помощи "МыРядом2020". "В день медика (21 июня, день медицинского работника - прим. ТАСС) мы анонсируем новый формат: планируем на протяжении всего июля создавать видео, полезный контент о том, как справляться со стрессом, как использовать разные способы, чтобы переключиться с рабочих вопросов на отдых и семейные дела", - сказала Сафьян. Как пояснила ТАСС психолог, куратор проекта по взаимодействию со СМИ Дина Амусина, психотерапевты с медицинским и психологическим образованием проведут вебинары для врачей, работающих в пандемию.

ТАСС, 19 июня. Психологи-волонтеры из Свердловской области выпустят серию вебинаров о борьбе со стрессом для врачей, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС организатор волонтерского проекта Надежда Сафьян.

Сафьян отметила, что в апреле в проект "МыРядом2020" чаще обращались медики с тревогой, "беспокойством заразиться, заразить близких, страхом идти на работу". С мая характер заявок изменился, появилась апатия, трудности с засыпанием и во взаимоотношениях, в июне стали обращаться за помощью справиться с утратой. Психологи-волонтеры проекта "МыРядом2020" работают в разных направлениях, так помощь медикам оказывают около 160 человек.

В команде работают специалисты из трех стран и более 20 регионов России. "Среди них [иностранных психологов] есть те, кто дежурят ночью. У них день, а у нас ночь, поэтому у нас в этом плане есть польза от цифровых технологий", - пояснил врач-психиатр, стратегический партнер проекта "МыРядом2020" Константин Баранников.

Искусство в честь праздника

Поздравить врачей в профессиональный праздник планируют и в других регионах Уральского федерального округа. Так, по информации департамента здравоохранения Югры, в Нижневартовске появятся стрит-арты в благодарность медицинским работникам. Еще один шаг благодарности медикам решили сделать в Югре работники психоневрологической больницы города Ханты-Мансийска. Они написали под окнами слово "спасибо". А 20 июня на центральной аллее Няганской окружной больницы откроется памятник, посвященный подвигу фронтовой медсестры.

В Тюменской области врачей так же поздравят творчески: артисты концертно-театрального объединения дадут 20 мини-концертов. 19 июня они уже выступили в нескольких учреждениях, в том числе в "Градостроителе", который задействован под обсерватор.

Денежные выплаты и памятные награды

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов учредил награду для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Поддержал предложение депутатов учредить новую награду для всех медицинских работников, которые в последние месяцы помогают в борьбе с коронавирусом. У нее достойное название - "За преданность Ямалу". Наши волонтеры тоже могут быть отмечены этой наградой", - приводят в пресс-службе слова губернатора.

В Курганской области медиков поддерживают денежными выплатами. В регионе были увеличены выплаты для врачей и фельдшеров, которые приедут работать в села или поселки, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях. Для фельдшеров выплата составит - 750 тысяч рублей, для врачей - до 1,5 млн рублей.

В пресс-службе Молодежного ресурсного центра Челябинской области сообщили, что челябинские добровольцы - участники всероссийской акции "Спасибо медикам" 19, 20 и 21 июня поблагодарят врачей, борющихся с коронавирусом.