В Екатеринбурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели генеральную репетицию военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге. Она прошла под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, сообщила в субботу пресс-служба округа.

"Открывала генеральную репетицию театрализованная реконструкция "Фронтовой путь от сорок первого года до Победы", в ходе которой по главной площади уральской столицы проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами в военной форме и с оружием времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В ходе репетиции под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона прошли более 2 тыс. участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы.

Под военные марши по площади проехали более 100 единиц современной и исторической военной техники, в том числе впервые принимающие участие в параде Победы артиллерийские установки "Малка", танки Т-80 и Т-72Б3М.

Летчики Центрального военного округа, принимавшие участие в репетиции парада, разместили в салонах пассажирских самолетов фотографии родственников-фронтовиков Великой Отечественной войны.

"В рамках тренировочного пролета боевой и транспортной авиации ЦВО над Екатеринбургом экипажи пассажирских самолетов Л-410, Ан-26 и Ту-134 разместили фотографии своих родственников в салонах воздушных судов. 24 июня на Параде Победы в небе над главной площадью уральской столицы в самолетах пролетит около 100 фотографий ветеранов", - говорится в сообщении.

Над Екатеринбургом 24 июня в воздушном парадном строю над пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

На территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.