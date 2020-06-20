На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня

ТАСС, 20 июня. Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.

"Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились. Все жители округа должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности", - говорится в сообщении.

Гражданам с хроническими заболеваниями и ямальцам старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

"Эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет нам вводить дополнительные послабления. Следующую неделю мы продолжаем жить в прежнем режиме. Прошу ямальцев стараться придерживаться правил, чтобы не усугублять заболеваемость и поскорее получить возможность перейти на следующий этап снятия ограничений", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба Татьяны Бучковой.

По состоянию на 19 июня в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 3 834 случая заражения коронавирусной инфекцией (2 174 - в населенных пунктах и 1 660 - на месторождениях и производственных объектах). В стационарах лечение проходят 586 пациентов. Из госпитализированных 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, два - в крайне тяжелом, 13 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.