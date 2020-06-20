В Тюменской области 22 июня откроются общественные пространства, парки и летние веранды

"В целом ситуация по коронавирусу в регионе стабилизируется, что позволяет ввести новые послабления. С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства, парки, скверы, набережные. Кафе и рестораны могут работать в формате летних веранд", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе была разрешена работа непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, детских садов, были открыты ЗАГСы для регистрации браков. Также был отменен обязательный карантин для граждан, прибывающих из других регионов.

В штабе уточнили, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня. В этом режиме действуют правило самоизоляции для граждан старше 65 лет и запрет на массовые мероприятия, остаются закрытыми торгово-развлекательные центры, спа- и фитнес-центры.

По состоянию на 20 июня в Тюменской области зарегистрировано 2 529 случаев заражения коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 983 человека.