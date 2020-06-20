{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин: первый обсерватор для больных COVID-19 создали в Тюмени с учетом уровня медиков

Президент России отметил, что созданная в учреждении обстановка не позволила коронавирусу распространиться так, как это случилось в других странах

НОВО-ОГАРЕВО, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что решение о создании первого в России обсерватора для больных с коронавирусом в Тюменской области принималось с учетом профессионального уровня местных медков. Об этом он сказал в субботу во время совещания с медиками, которое проходит в режиме видеоконференции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я знаю, как принималось это решение, но надеюсь, что и вам это потом помогло", - подчеркнул глава государства, обращаясь к медикам из Тюмени. "Приняли решение [разместить обсерватор] у вас, в том числе по целому ряду обстоятельств, имея в виду и ваш хорошо подготовленный коллектив", - сказал он.

Путин добавил, что в обсерваторе в Тюменской области была создана обстановка, которая "не позволила распространяться этому вирусу, как это могло бы быть и как это происходило в некоторых других странах". "В целом сработали со знаком качества, причем хорошего качества", - подчеркнул глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
Футбол в России
"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1
Читать полностью