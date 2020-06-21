Число заразившихся коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 4 тыс.

ТАСС, 21 июня. Число подтвержденных случаев заражения в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки возросло на 165, до 4 131. Об этом сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

"По состоянию на 21 июня 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период в регионе подтвержден 4 131 случай COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на Ямале выздоровели после коронавируса 27 человек, а за весь период - 1 818.

По данным штаба на 21 июня, в населенных пунктах Ямала подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (за все время - 2 394 случая, выздоровели 719 человек), на месторождениях региона - 77 новых случаев инфицирования (за все время - 1 737 больных, выздоровели - 1 099). "В стационарах лечение проходят 628 пациентов с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, два - в крайне тяжелом, 14 - на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают как удовлетворительное", - отмечают в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек, свыше 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 584 680 случаев заражения, выздоровели 339 711 человек, умерли 8 111. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.