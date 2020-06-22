В Курганской области в ДТП по вине пьяного водителя погибли три человека

ТАСС, 22 июня. Автомобиль под управлением 26-летнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, перевернулся в Сафакулевском районе Курганской области, в результате три пассажира автомобиля погибли. Об этом в понедельник сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

ДТП произошло в воскресенье на третьем километре автомобильной дороги Яланское - Калмык - Абдрашево - Белое Озеро.

"В Сафакулевском районе по вине нетрезвого водителя погибли люди. <...> 26-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем ВАЗ-2115, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с дальнейшим наездом на электроопору и опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия молодой человек получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Трое пассажиров транспортного средства - двое молодых людей в возрасте 25 лет и 21-летняя девушка - получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".