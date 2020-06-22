Жители Тюменской области старше 65 лет повторно получат выплату в 2 тыс. рублей

ТАСС, 22 июня. Жители Тюменской области старше 65 лет и имеющие хронические заболевания получат выплату в 2 тыс. рублей повторно из-за продления режима самоизоляции до 28 июня, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале областного оперативного штаба в понедельник.

"В июне, так как недавно принято решение о продлении режима до 28 июня, мною принято решение произвести дополнительные единоразовые выплаты в размере 2 тысяч каждому земляку старше 65 либо тем, кто имеют хронические заболевания", - сказал он.

Моор добавил, что такие выплаты уже производились в связи с введением в регионе режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня. В этом режиме действуют правило самоизоляции для граждан старше 65 лет и запрет на массовые мероприятия

С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства, парки, скверы, набережные. Кафе и рестораны могут работать в формате летних веранд. Также в регионе с 25 июня разрешается работа торговых центров, фитнес-центров при условии проведения индивидуальных занятий и тренировки спортсменов, которые являются членами сборных команд РФ и при этом жителями Тюменской области.

По состоянию на 22 июня в Тюменской области зарегистрировано 2 621 случаев заражения коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 1 050 человек.