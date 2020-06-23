Суд признал законным масочный режим в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска к властям региона о признании незаконными ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы суда.

"Судом отказано в удовлетворении административных исковых требований Сергея Леонтьева, Виктории Майбородиной и Василия Балакина к правительству и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру о признании несоответствующим законодательству распоряжения правительства Челябинской области "О введении режима повышенной готовности" (в редакции изменяющих его распоряжений) в части ограничения конституционных прав граждан на свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, соблюдения дистанции 1,5 метра, а также в части использования с 12 мая 2020 года гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования", - говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий правительства области с соблюдением требований законодательства к порядку его принятия.

В конце марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции. В документе указывалось, что жители региона не должны покидать места проживания, соблюдать дистанцию от других людей в 1,5 м, в частности, в общественных местах. Позже режим смягчили, сейчас дома оставаться рекомендовано людям старше 65 лет.

По официальным данным, по состоянию на 22 июня в регионе подтверждены 6 298 случаев заражения коронавирусом. Продолжают лечение 2 838 человек. Всего 3 301 пациент выздоровел и выписан из больниц.