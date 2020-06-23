Свердловская киностудия завершила съемки фильма "Буран" о молодом хоккеисте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Свердловская киностудия завершила съемки фильма "Буран" режиссера Айнура Аскарова о молодом хоккеисте, оказавшемся в центре бушующей стихии. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов.

"Съемки [фильма "Буран" молодого режиссера Айнура Аскарова] завершены, идут последние штрихи. <...> Это приключения, мелодрама, я бы сказал, что "экшн" такой. Герой - молодой хоккеист, который оказывается в буране: буран и как образ, жизненная ситуация, и как физическое состояние. <...> Мы сейчас поставили задачу сделать очень технологичный продукт, чтобы он вышел в современном кинотеатре", - сообщил он.

Чурбанов рассказал, что главную роль исполнил актер Александр Головин. Также в съемках приняли участие молодые актрисы Ангелина Поплавская и Мария Лобанова.

При съемках возникли и сложности, поделился собеседник агентства. "Искали очень долго необходимую глубину, искали долго возможность сделать полынью. И полынья была настоящая, и актриса туда по-настоящему ныряла", - отметил Чурбанов, добавив, что для этого съемочная группа прибегла к помощи МЧС, применив некоторые "хитрости" при погружении в воду. Бюджет фильма составил 45 млн рублей.