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В уральском селе Курьи при пожаре в трех частных домах пострадали два человека

Возгорание локализовано на площади 400 квадратных метров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в селе Курьи в Свердловской области - горят три частных дома. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, село Курьи, улица Свердлова. Горят два частных жилых дома, нежилой частный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составляет 400 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Из горящих домов спаслись четыре человека. Двое из них, включая ребенка, госпитализированы с отравлением продуктами горения.

В настоящее время возгорание локализовано. В тушении участвуют 22 человека и восемь единиц техники.

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