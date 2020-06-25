"Единая Россия" определила лидеров списка на выборах в заксобрание Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Конференция челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" в четверг определила тройку лидеров, которые возглавят список партии в сентябре текущего года на выборах в Законодательное собрание региона. Об этом журналистам сообщил после конференции секретарь отделения Владимир Мякуш.

"Сегодня утвердили общерегиональную тройку лидеров. В ее состав вошли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова", - сказал секретарь.

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области назначены на 13 сентября 2020 года.