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"Единая Россия" определила лидеров списка на выборах в заксобрание Челябинской области

Выборы пройдут 13 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Конференция челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" в четверг определила тройку лидеров, которые возглавят список партии в сентябре текущего года на выборах в Законодательное собрание региона. Об этом журналистам сообщил после конференции секретарь отделения Владимир Мякуш.

"Сегодня утвердили общерегиональную тройку лидеров. В ее состав вошли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова", - сказал секретарь.

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области назначены на 13 сентября 2020 года.

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РоссияЧелябинская область
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