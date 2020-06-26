Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугина до августа

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Суд продлил до 3 августа арест бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Курганского городского суда.

"[Продлили] до 3 августа", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин в сговоре с заместителем главы Шадринского района Вячеславом Розниным организовал подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт", при этом объекты в селах Мальцево и Верхозино не достроены до сих пор. Причиненный ущерб превысил 195 млн рублей, полагают следователи. Рознин, директор "Мультипласта" Иван Шумский и другие предполагаемые соучастники преступления были задержаны.

Пугин был назначен заместителем губернатора - директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году он стал руководителем департамента агропромышленного комплекса и ушел с поста в 2018 году, когда врио губернатора стал Вадим Шумков.