В суд передали дело насильника о преступлениях, совершенных в 2010 году в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Екатеринбургские следователи направили в суд дело мужчины, подозреваемого в том, что 10 лет назад он совершил несколько преступлений на территории города, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего уроженца одной из бывших союзных республик. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, указанные преступления обвиняемый совершил вечером 21 марта 2010 года в Екатеринбурге. Пострадавшей стала 23-летняя девушка. Через два дня после совершения преступления мужчина покинул территорию Российской Федерации, вылетев к себе на родину. Там он сменил имя и фамилию.

"В феврале 2020 года мужчина под своим новым именем попытался вновь пересечь границу Российской Федерации, однако этого ему сделать не удалось, и он был задержан. Его причастность к содеянному подтвердилась, в том числе результатами молекулярно-генетической судебной экспертизы", - добавили в пресс-службе.