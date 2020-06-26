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Пандемия коронавируса нового типа

Тюменская область провела более 2,5 тыс. исследований по оценке иммунитета к коронавирусу

Оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 поводят также на территориях Хабаровского края и Санкт-Петербурга
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© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 26 июня. Около 3 тысяч исследований провели в Тюменской области на первом этапе оценки популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила государственный санитарный врач региона Галина Шарухо в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу.

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Тюменская область вошла в число трех пилотных регионов, где, по информации Роспотребнадзора, запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Помимо Тюменской области, исследование проводится в июне 2020 года на территориях Хабаровского края и Санкт-Петербурга, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, при участии медицинских организаций регионов.

"Мы завершили работу по государственному проекту по изучению популяционного иммунитета. Исследовано 2 758 проб сывороток крови. <...> В это исследование вошли все наши муниципальные образования. <...> Подводятся итоги. Результаты направлены в <...> Роспотребнадзор", - сказала Шарухо. Она уточнила, что пробы крови были взяты у жителей в возрасте от года до 17, затем каждые 10 лет, а также 70 лет и старше.

Также она сообщила, что в Тюменской области более 50% коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободно, а коэффициент распространения инфекции - чуть меньше единицы, коронавирусную инфекцию уже перенесли около 0,2% жителей региона. Ежедневно, по ее словам, в лабораториях региона исследуется до 5-6 тыс. проб на коронавирус. В целом проведено более 315 тыс. исследований. По этому показателю регион входит в топ-15 лучших субъектов РФ, добавила Шарухо.

По информации оперативного штаба региона на 11 июня, в области зарегистрировано 2 827 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 695 человек, 16 человек умерли.

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РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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