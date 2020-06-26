Уральский клирик, отрицавший пандемию, не пришел на церковный суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Схиигумен Сергий (Романов), духовник Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией", не явился на повторное заседание суда Екатеринбургской епархии. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

"Заседание началось, отец Сергий не явился", - сказала она.

Схиигумен Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена состоялось 15 июня, но дальнейшее рассмотрение было перенесено на 26 июня, так как Сергий не ответил на вопросы суда.

На следующий день, 16 июня, настоятельница Среднеуральского женского монастыря Варвара (Крыгина) покинула монастырь из-за конфликта со схиигуменом. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны духовника Сергия. Полиция провела проверку и не нашла нарушений общественного порядка, "захват" монастыря опровергли также сам Сергий и Екатеринбургская епархия, заявив, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы "избежать ненужных распрей". Действия схиигумена епархия назвала "непослушанием священноначалию" и напомнила, что все церковные таинства, совершенные запрещенным в служении клириком являются недействительными и безблагодатными.