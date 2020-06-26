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В епархии назвали поведение отрицающего пандемию клирика нарушением священнической присяги

Руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что схиигумен Сергий "должен подчиняться указам церкви"
Руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло Донат Сорокин/ТАСС
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Руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Действия схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией" и отказался подчиняться запретам Екатеринбургской епархии, нарушают священническую присягу. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

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"Сегодня к отцу Сергию обращен призыв церкви, указ которой он нарушил, вышел из подчинения, нарушая священническую присягу. Дело не в высказываниях, а в его поведении. Он как клирик должен подчиняться указам церкви, это делается добровольно. В противном случае человек может из церкви уйти. Но он указы игнорирует, нарушает присягу. Для нас это большая трагедия, большая боль", - сказал он.

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