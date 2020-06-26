Проверка Минздрава РФ не выявила необходимости помощи Югре в борьбе с коронавирусом

Ранее директор департамента здравоохранения Югры сообщал ТАСС, что бригада московских врачей прибыла в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом и посетит больницы региона, где посмотрят, как лечат людей и поделятся своим опытом. В свою очередь департамент здравоохранения Москвы сообщал, что прибывшие в регион медики - специалисты крупнейших клиник Москвы. В составе бригады врачи больницы в Коммунарке, НИИ имени Н. В. Склифосовского, ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова, ИКБ №2, ГКБ имени И. В. Давыдовского, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июня. /ТАСС/. Медицинские специалисты Ханты-Мансийского автономного округа не нуждаются в федеральной поддержке в борьбе с коронавирусом, они успешно справляются с лечением пациентов. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель директора по организационно-методической работе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава РФ Вадим Тестов.

"Наш выезд был связан с запросом губернатора Югры Натальи Комаровой. <…> Сил и средств у вас достаточно, чтобы справиться с ситуацией, по крайней мере в настоящее время. <…> К этим вызовам (в связи с пандемией - прим. ТАСС) система здравоохранения Югры готова, вы с этим справитесь, мы не видим на данный момент никакого смысла в дополнительной федеральной помощи. У вас есть ресурсы, у вас есть средства, у вас есть достаточное лекарственное обеспечение", - сказал Тестов.

По его словам, медучреждения Югры хорошо оснащены оборудованием, отремонтированы, имеют необходимые коммуникации, в том числе по обеспечению кислородом. Он отметил, что в регионе хорошая обеспеченность врачебным персоналом. "В этом, наверное, заслуга ваших медицинских университетов, которых целых два на субъект. <…> Я могу охарактеризовать уровень оказания медицинской помощи в ХМАО как весьма удовлетворительный и хороший", - добавил представитель Минздрава.

Тот факт, что на протяжении последних недель в регионе растет число людей с коронавирусной инфекцией, эксперт оценил как положительный момент. По его мнению, динамика объясняется тем, что Югра хорошо обеспечена ПЦР-тестами. "У вас охват населения этим исследованием выше общероссийского уровня. Прирост больных среди населения высок не потому, что у вас какие-то очень высокие показатели заболеваемости, а потому что вы это видите вовремя. Вы выявляете пациентов на ранней стадии гораздо больше, чем в целом по стране и в мире", - пояснил Тестов.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ХМАО достигло 7 837, регион занимает восьмое место в стране по количеству инфицированных. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте (1 958), Сургутском районе (1 300) и Нижневартовске (895). Режим самоизоляции в регионе продлен до 1 июля, при этом уже работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.