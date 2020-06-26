По факту разлива нефтепродуктов в Свердловской области возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и возбудила дело в связи с разливом нефтепродуктов в лесном массиве вблизи села Мелкозерово Алапаевского района Свердловской области, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Выявлены факты загрязнения почвы нефтепродуктами в квартале ГКУ Свердловской области "Алапаевское лесничество". Зона загрязнения территории земельного участка вредными веществами составила свыше 302 кв. м. По результатам лабораторного исследования выявлено превышение фонового содержания нефтепродуктов в почве в 13,3 раза, что свидетельствует о существенном загрязнении почвы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что причиненный ущерб составил более 680 тыс. рублей.

"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде")", - добавили в прокуратуре.