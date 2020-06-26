Комарова: Сургут не планируют закрывать для въезда граждан из-за пандемии коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июня. /ТАСС/. Решение о закрытии Сургута для въезда граждан из-за роста заразившихся коронавирусом в городе властями не принималось, данная информация является фейком. Об этом сообщила в ходе заседания регионального штаба по ситуации с коронавирусом губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что Сургут из-за роста количества заразившихся коронавирусной инфекцией будет закрыт для въезда граждан. В частности, распространялся скриншот письма, якобы разосланного по почте работникам компании "Сургутнефтегаза", что с 10 по 30 июля Сургут закроют на карантин из-за эпидобстановки.

"Ко мне в Instagram поступают обращения с вопросами: "Правда ли что, Сургут собираются закрывать для въезда и выезда для граждан?". При этом прислали сообщение, адресованное работникам "Сургутнефтегаза" - его суть в том, что якобы Сургут с 10 июля по 30 июля 2020 года объявляется закрытым городом. Это сообщение то, что сегодня называется "фейк", - сказала глава региона.

Она призвала жителей доверять только официальным источникам информации. "Каждое решение, которое принимается в этот период, отрабатывается максимально публично. Нет такого требования Роспотребнадзора сейчас, такое решение не принималось", - сказала она.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ХМАО достигло 7 837, регион занимает восьмое место в стране по количеству инфицированных. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте (1 958), Сургутском районе (1 300) и Нижневартовске (895). Режим самоизоляции в регионе продлен до 1 июля, при этом уже работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.