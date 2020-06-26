Свердловская область разместит гособлигации на сумму 10 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Свердловская область разметит на Московской бирже государственные облигации на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения пять лет. Спрос на облигации в два раза превысил объем выпуска, сообщает в пятницу региональное министерство финансов.

"Состоялся сбор книги заявок по государственным облигациям Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 5 лет. Размещение государственных облигаций Свердловской области 2020 года состоится на Московской бирже 29 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Ставка купонного дохода на первый купонный период установлена на уровне 5,8% годовых, ставки 2-20-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала.

Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в два раза, уточняют в министерстве. "Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Высокое кредитное качество эмитента позволили снизить первоначальный диапазон ставки купона", - уточняется в сообщении.

Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги ruAA-/Стабильный от агентства "Эксперт РА", А +(RU)/Стабильный от рейтингового агентства АКРА, BB+/Стабильный от FitchRatings. В соответствии с заключенным на конкурсной основе контрактом генеральным агентом по организации размещения облигаций выступил "Газпромбанк".