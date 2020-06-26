ТАСС, 26 июня. Оперативный штаб Тюменской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 5 июля. Об этом сообщили в оперштабе.

"По решению оперштаба по коронавирусу от 26 июня режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 5 июля. В связи с этим во всех муниципалитетах области по-прежнему под запретом массовые культурные, спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия. Исключением являются мероприятия, которые проводят благотворительные организации, а также тренировки спортсменов, входящих в составы сборных команд региона и России", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что первая смена в тюменских санаторно-оздоровительных детских лагерях начнется 2 июля, пришкольные лагеря с дневным пребыванием начнут свою работу с 6 июля. Также в регионе возобновляется работа библиотек.

По-прежнему закрытыми для посетителей остаются кинотеатры, клубы и другие досуговые и развлекательные учреждения, а детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Жители региона старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать самоизоляцию.

Всего в Тюменской области зафиксировано 2 827 случаев заражения коронавирусом, из них 61 - за последние сутки. Выписаны после выздоровления 1 695 (60%), умерли 16 человек.