На Ямале зафиксировали два случая смерти врачей, заразившихся коронавирусом

"Первые потери случились в рядах наших медиков: в Ноябрьске скончалась фельдшер службы скорой помощи. Как медицинский работник она могла иметь контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией. Заболела в середине мая, была госпитализирована с двусторонней пневмонией, которая протекала в тяжелой форме и осложнилась сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. Почти месяц наша коллега находилась на поддержке аппаратов ИВЛ, боролась за жизнь, врачи Ноябрьской больницы делали все возможное, мы очень надеялись на лучшее, но организм не выдержал", - приводит региональный оперативный штаб слова Новикова.

По его словам, еще один летальный случай у медицинского работника произошел ранее - умерла старшая медицинская сестра из Губкинской городской больницы. "Отмечу, что она заразилась не на работе - контакта с больными у нее не было, к тому же заболела женщина в период нахождения в отпуске. Однако это никак не умаляет утраты для ямальского здравоохранения, для семьи погибшей. Департамент здравоохранения проводит по каждому случаю детальную проверку", - добавил Новиков.

По данным оперативного штаба, на Ямале зафиксировано 5 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время 2 248 человек выздоровели, 37 умерли.