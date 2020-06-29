Югра будет сотрудничать с фондом "Инносоциум" в развитии культурных и творческих индустрий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июня. /ТАСС/. Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Югры, социальной платформой фонда "Росконгресс" - фондом "Инносоциум" и "Роскультцентр" прошло в понедельник в дистанционном режиме. Электронные подписи в документе поставили губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, директор центра Марина Абрамова и директор фонда Елена Маринина.

"Трехстороннее соглашение направлено на развитие и поддержку культурных и творческих индустрий, молодежного творчества, реализацию проектов в сфере креативных индустрий в Югре. Реализация документа позволит создать условия для формирования и развития креативных навыков, сформировать механизмы финансовой поддержки проектов креативных индустрий, инвестирования в человеческий потенциал, разработать модель государственной поддержки, способствующей продвижению продуктов креативных индустрий на внешние рынки, сохранить и увеличить кадровый ресурс региона", - говорится в сообщении департамента общественных и внешних связей Югры.

Маринина отметила, что Югра обладает множеством предпосылок для развития креативных индустрий: благоприятное географическое положение, развитая культура, кропотливо сбереженные ценности коренных народов крайнего Севера, высокий уровень развития инноваций и технологий в других отраслях. "Подписание такого важного соглашения и проведение с правительством Югры пилотного проекта - значимое для нас событие. Надеюсь, что результаты сотрудничества мы сможем продемонстрировать на Российской креативной неделе и крупных мероприятиях фонда "Росконгресс", - сказала она.

В свою очередь, по словам Комаровой, подписав соглашение, правительство региона создает условия для развития возможностей творческого и креативного потенциала жителей и гостей автономного округа, оказывает поддержку творческим инициативам молодежи.

По данным департамента, в Югре в сфере креативных индустрий осуществляют деятельность более 3,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Большинство из них задействовано в отраслях информационных технологий, маркетинга, рекламы и дизайна.