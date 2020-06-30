Тюменский фонд микрофинансирования получил почти 200 млн руб. из федерального бюджета

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса он отметил, что практически во всех регионах работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

"Средства поступили двумя траншами. Средства по первому уже выделены компаниям региона в виде льготных займов на сумму 7 млн рублей из 10 млн поступивших. Второй транш в размере 186 млн рублей поступил 30 июня", - сказал он.

По информации Шальнева, льготные кредиты получили восемь тюменских компаний, заявки еще двух компаний находятся на одобрении. Средства из первого транша выделяются по программе "Неотложные меры". Остальные 186 млн рублей будут задействованы для выдачи займов по программе "Действуй". Деньги будут выдаваться компаниям сроком на два года по процентной ставке, равной размеру ключевой ставки Банка России.

В качестве региональных мер поддержки Фонд микрофинансирования Тюменской области, учредителем которого является фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", с 14 апреля 2020 года ввел залоговый микрозаем "Сохрани бизнес" в размере до 2 млн рублей и беззалоговый микрозаем "Сохрани бизнес" в размере до 1 млн рублей под 6% годовых. Для этого из регионального бюджета было выделено 100 млн рублей. Выдача займов по данной программе уже завершена.