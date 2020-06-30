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75-летие Победы

В Челябинской области высадили сотни тысяч деревьев в память о погибших в годы войны

Акция "Сад памяти" проводилась в 15 муниципальных районах и шести городских округах региона
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© Главное управление лесами Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Общественники, сотрудники лесхозов и администраций высадили свыше 230 тыс. деревьев в Челябинской области в рамках акции "Сад памяти", организованной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении лесами региона.

"В Челябинской области подвели итоги международной акции "Сад памяти". Она проходила с 27 апреля в 15 муниципальных районах и шести городских округах. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны высажено 234 тыс. деревьев, в их числе сосны, липы, сирень, яблони, лиственницы", - сказал собеседник агентства.

В акции приняли участие более 600 человек: сотрудники управления, лесхозов, участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", сотрудники администраций.

Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта "Экология".

Теги
РоссияЧелябинская область75-летие Победы
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