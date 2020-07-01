Крупнейший в Екатеринбурге ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Крупнейший в Екатеринбурге торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Гринвич" эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торгового центра.

"Сообщение о минировании", - ответил собеседник агентства на вопрос о причине эвакуации торгового центра. В ТРЦ не смогли оперативно уточнить количество эвакуированных.

В торговом центре работают крупный продуктовый магазин, а также ряд непродовольственных торговых точек, которые смогли открыться после послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Большая часть магазинов в ТРЦ закрыта.