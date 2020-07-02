На Ямале возбудили дело после выявления коронавируса у вахтовиков, размещенных в хостеле

ТАСС, 2 июля. Уголовное дело возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по факту заселения вахтовых рабочих в хостел в Тарко-Сале на обсервацию, в результате чего у 21 человека был подтвержден коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в четверг.

Ранее главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко сообщила, что индивидуальный предприниматель из Пуровского района и работодатель, доставивший на работу в район вахтовых сотрудников, разместили 71 человека в хостеле, который не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В результате у 21 сотрудника организации была выявлена коронавирусная инфекция. 18 июня материалы о нарушениях были переданы в отдел МВД России по Пуровскому району.

"По указанным материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что условия проживания в хостеле не обеспечивали изоляцию проживающих граждан. Обсерватор, в котором были размещены вахтовые работники, не соответствовал установленным законодательством требованиям, что повлекло массовое заболевание людей.