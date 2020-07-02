"Аэрофлот" возобновит два ежедневных рейса из Нижневартовска в Москву

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит выполнение двух ежедневных рейсов из Нижневартовска, второго по численности населения города Ханты-Мансийского автономного округа, в Москву. Об этом сообщается в четверг в официальном аккаунте администрации Нижневартовска в социальной сети "ВКонтакте".

"Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет ежедневные полеты из Нижневартовска в Москву. Соответствующие изменения опубликованы в расписании местного аэропорта. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в день", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Нижневартовска, в связи с пандемией один из рейсов периодически отменялся в связи с низким спросом.

Как указано на сайте международного аэропорта Нижневартовска, один рейс в Москву (Шереметьево) начнет выполняться с 3 июля, а второй с 1 августа.

Сейчас жители Нижневартовска могут улететь в Москву рейсами авиакомпании S7.