Около 18% выпускников 2020 года в Югре отказались сдавать ЕГЭ

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники 9-х и 11-х классов в 2020 году получили аттестат без сдачи экзаменов. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата, а ЕГЭ смогут сдать те, кто решил получить высшее образование.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июля. /ТАСС/. Около 2 000 человек, или порядка 18% выпускников 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе отказались сдавать Единый госэкзамен (ЕГЭ), воспользовавшись таким правом в связи с пандемией. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации департамента образования и молодежной политики Югры Олеся Васяева.

"В Югре планируют сдавать ЕГЭ чуть более 9 тыс. школьников [и выпускников прошлых лет]. Около 2 тыс. школьников отказалось", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что основная причина отказа от ЕГЭ - тот факт, что он в 2020 году не требуется для получения аттестата. По ее словам, текущем году в Югре будет работать 115 пунктов проведения ЕГЭ, один из которых организован на дому. Также для проведения экзаменов будут открыты более 10 тыс. аудиторий.

По данным департамента общественных и внешних связей Югры, последний звонок в режиме онлайн для выпускников все школ региона прошел 25 мая. В 2020 году выпускниками школ в Югре стали 10,1 тыс. одиннадцатиклассников, а в 2019 году - 10,4 тыс. одиннадцатиклассников.

В регионе режим самоизоляции продлен по 5 июля включительно. В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. По данным Роспотребнадзора, в Югре число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 9 485, из них 266 за прошедшие сутки, 4 762 человека выздоровело, 59 умерли. Регион занимает седьмое место по количеству инфицированных в стране.