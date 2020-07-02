Экс-директора школы в Югре подозревают в сокрытии развратных действий физрука к ученицам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении бывшего директора одной из школ Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), которая не стала сообщать в полицию о развратных действиях учителя физкультуры в отношении школьниц. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей директора школы. Она подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, учитель физической культуры в 2015-2020 годах с применением насилия неоднократно совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц непосредственно в школе. В настоящее время следствием установлены три потерпевшие, которые на момент преступления были несовершеннолетними. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ и одного - по ч. 1 ст. 135 УК РФ. Нижневартовский городской суд отправил его под арест.

Подозреваемая с 2015 по 2018 год занимала должность директора одной из средних школ Нижневартовска и знала о совершении учителем физкультуры противоправных действий в отношении двух учениц. "Действуя из личной заинтересованности, она не исполнила свои должностные обязанности и скрыла известные ей факты от органов полиции. Указанные действия злоумышленницы повлекли тяжкие последствия", - сказано в сообщении.