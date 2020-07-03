Фестиваль "Царские дни" состоится в Екатеринбурге с 12 по 20 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Творческие встречи, музыкальные концерты и лекции состоятся во время XIX фестиваля православной культуры "Царские дни", который пройдет с 12 по 20 июля. Мероприятие состоится с соблюдением необходимых санитарных норм в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пятницу на официальном портале Екатеринбургской епархии.

"С 12 по 20 июля 2020 года в регионе пройдут "Царские дни" - череда памятных торжественных событий, символизирующих единство русского народа в его осмыслении истории Отечества, возвращении светлого имени государя-императора и его семьи, объединении вокруг Церкви Христовой и традиционных ценностей. В последние годы это также одно из главных международных событий нашего региона. <...> В праздник апостолов Петра и Павла, 12 июля, откроется XIX фестиваль православной культуры "Царские дни". <...> Фестиваль пройдет в конференц-зале Храма-Памятника на Крови и духовно-просветительском центре "Царский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля в Екатеринбурге пройдут несколько десятков религиозных и светских мероприятий от музыкальных фестивалей до творческих встреч и лекций. "Запланирована культурная программа, включающая в себя культурно-исторические, музыкальные и образовательные события, музейные и библиотечные выставки, концерты и встречи с историками, писателями, режиссерами из разных городов России и зарубежья", - рассказали в епархии.

Также в этот день откроется фестиваль колокольного звона "Благовествуй, земле уральская!". Жители и гости города услышат концерт колокольных звонов на площади у храма "Большой Златоуст". Кроме того, 12 июля на набережной городского пруда пройдет II-й Открытый турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине, посвященный Николаю II.

"Основные события Царских дней начнутся 15 июля. 16 июля в 13.00 (11.00 мск) пройдет дневной, так называемый малый крестный ход по Екатеринбургскому Пути скорби - в ознаменование прибытия Царственных страстотерпцев в Екатеринбург. <...> В 16.30 (14.30 мск) на площадке перед Храмом на Крови пройдет всенощное бдение, в 17.00 (15.00 мск) пройдет всенощное бдение в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, а в 23.30 (21.00 мск) начнется главное богослужение Царских дней - ночная Божественная литургия на площадке у Храма на Крови - богослужение завершится ночью 17 июля. После чего от Храма на Крови - места мученической кончины семьи императора до обители святых Царственных страстотерпцев, на месте которой в урочище Ганина Яма в 1918 году были уничтожены их останки, пройдет традиционный Царский крестный ход", - подчеркивают в епархии.

Также ночью 18 июля начнется крестный ход от Свято-Троицкого архиерейского подворья в Алапаевске до монастыря во имя Святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. "Он основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту святые преподобномученицы Елисавета и инокиня Варвара, а также представители Дома Романовых. Там пройдут две Божественных литургии", - поясняется в сообщении.

О Царских днях

Фестиваль посвящен памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Он собирает на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России, из ближнего и дальнего зарубежья - в прошлом году крестный ход собрал порядка 60 тыс. паломников, они прошли от Храма на Крови, который возведен на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге, до Ганиной ямы - путь колонны повторял маршрут, по которому расстрельная бригада вывозила останки царской семьи. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых. В этом году все мероприятия обещают провести с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности в связи с пандемией коронавируса.