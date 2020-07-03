В Тюменской области коронавирусом за сутки заразились 85 человек

ТАСС, 3 июля. Наибольшее число заразившихся коронавирусом за сутки зарегистрировали в Тюменской области с начала пандемии, заразились 85 человек, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских в Telegram-канале оперштаба.

"По данным оперштаба, у нас увеличение количества заболевших в сутки - 85 человек. За весь период наблюдения это самое большое количество заболевших", - сообщила она.

Кузнечевских добавила, что такие данные говорят о том, что настороженность людей ослабилась. По ее словам, фиксируется массовое нарушение масочного режима и социальной дистанции. Она обратила внимание на необходимость строгого соблюдения масочного режима в транспорте и общественных местах. Отдельно Кузнечевких обратила внимание на семейные очаги, которые формируются из-за несоблюдения установленных мер и домашних праздников. Такие очаги, по ее словам, могут давать до 30 заразившихся человек после мероприятия.

По информации оперштаба, всего с начала пандемии зарегистрировано 3 316 случаев заражения, выздоровели 1 915 пациентов, 18 человек умерли.