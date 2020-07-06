Екатеринбургский митрополит готов найти место для покаяния лишенному сана отцу Сергию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл готов проявить снисхождение и найти место для покаяния лишенному церковным судом сана отцу Сергию, который в своих проповедях отрицал пандемию коронавируса, критиковал духовные и светские власти. Об этом он написал ему в открытом письме, опубликованном в понедельник Екатеринбургской епархией.

"Я уже не умоляю Вас, как раньше, покаяться и сохранить хотя бы монашество, но готов проявить снисхождение и найти Вам место для покаяния, если Вы еще помните, что это такое. Вступать с Вами в полемику, переубеждать и уговаривать я Вас не стану. Мой долг как архиерея <...> состоит и в том, чтобы выдворять за ограду Церкви тех священнослужителей, кто не работает смиренно на Христовом винограднике и не приносит плоды послушания. Мне неприятен этот долг, но я не уклонюсь от его исполнения", - написал митрополит.

3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии за нарушение священнической присяги лишил сана схиигумена Сергия Романова из Среднеуральского женского монастыря. Решение епархиального суда направлено на утверждение патриарху. Сергий заявил, что признает решение суда о лишении его сана, но отказался покидать и оставлять руководство монастырем.