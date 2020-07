УрФУ и бизнес-школа университета Хьюстона договорились о возможности сотрудничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. "Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) и бизнес-школа университета Хьюстона (Техас, США) договорились о возможности сотрудничества. Речь может идет о подписании соответствующего соглашения, а также о совместных стажировках студентов и преподавателей, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов в понедельник в пресс-центре ТАСС-Урал на пресс-конференции по итогам "Виртуальной торговой миссии Техас - Урал".

"Завязывается история со взаимодействием УрФУ и бизнес школы Хьюстона (Техас). Мы смотрим на это оптимистично и надеемся, что эта история приведет не только к подписанию рамочного соглашения, но и к совместным стажировкам [студентов], преподавателей и ученых, увеличению взаимного цитирования и так далее. Это очень перспективная история", - сказал он.

В пресс-службе УрФУ ТАСС уточнили, что речь идет о сотрудничестве с бизнес-школой университета Хьюстона (C.T. Bauer College of Business at the University of Houston).

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, принимавший участие в онлайн-бизнес-миссии, выступил с соответствующими предложениями по организации взаимодействия.

По информации Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина уже сотрудничает с муниципальным колледжем Элджин (Элджин, Иллинойс), государственным университетом Флориды (Таллахасси, Флорида), Калифорнийским Государственным политехническим университетом (Сан-Луис-Обиспо, Калифорния), Университетом Нью-Мехико (Альбукерке, Нью-Мехико) и Университетом Маскингам (Огайо, Нью Конкорд).