Режим повышенной готовности в Свердловской области продлили до 13 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до 13 июля продлил режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом губернатор сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram .

"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что отказаться от других ограничений пока в регионе не могут, потому что каждый день фиксируется более 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях", - добавил он.

Всего в регионе зарегистрировано 14 303 случая новой коронавирусной инфекции, из них 270 - за последние сутки.