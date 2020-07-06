Второй этап международной виртуальной торговой миссии Техас - Урал пройдет в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Второй этап международной виртуальной торговой миссии Техас - Урал, направленной на сотрудничество двух регионов, пройдет в сентябре 2020 года. Об этом сообщила в понедельник генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу в пресс-центре ТАСС-Урал на пресс-конференции по итогам проведенного первого этапа переговоров.

"В сентябре состоится второй этап международной виртуальной торговой миссии Техас - Урал "Business to Business", где компании смогут выстроить двустороннее сотрудничество. Я думаю, что это снова будет виртуальное мероприятие, но в будущем мы надеемся на визит делегации из Техаса, в ходе которого мы сможем обмениваться торговыми миссиями представителей Техаса, Урала и Западной Сибири", - сказала Эми Сторроу.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что до сентября у представителей бизнес-собщества будет возможность подготовиться ко второму этапу переговоров "максимально серьезно".

"Наша задача сегодня с нашими американскими коллегами - подобрать заинтересованные команды, разбитые на пары, обеспечить им переговорную площадку и подготовить [переговоры] информационно и технически", - добавил он.

Беседин подчеркнул, что по итогам первых переговоров обе стороны показали заинтересованность в возможности развития сотрудничества между регионами. Он рассказал, что в мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, заместитель директора департамента по развитию бизнеса, экономики и туризма аппарата губернатора штата Техас Майкл Трейлер, вице-президент компании Tech Trans International Inc. Наташа Робарж. В пиковые нагрузки число участников мероприятия достигало 200 человек.