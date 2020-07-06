На части трасс на Урале ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары

ТАСС, 6 июля. Движение на части трасс в регионах Уральского федерального округа (УФО) ограничено для большегрузов из-за аномальной жары в дневные часы с 7 по 11 июля, сообщили в понедельник в пресс-службе "Уралуправтодор". Аномально жаркая погода ожидается в Тюменской, Курганской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) во вторую неделю июля.

"На автомобильных дорогах федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и в ХМАО планируется введение временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств. Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что движение для тяжеловесных транспортных средств будет доступно с 22:00 до 10:00.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в Свердловской области 7 июля ожидаются дожди и грозы, к 9 июля температура в регионе поднимется до 36 градусов. С 7 по 11 июля в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов. По данным гидрометцентра ХМАО, в регионе 7-9 июля ожидается жаркая погода без осадков, днем температура воздуха поднимется до 27-30 градусов, а на востоке региона до 35 градусов.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на 6 июля штормовое предупреждение: в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, ливни, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. В юго-западных и восточных районах Челябинской области 7 июля в отдельных районах региона ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше нормы - до 33-34 градусов. В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня температура воздуха днем может подняться до 33 градусов, во вторник и среду синоптики прогнозируют дождь и грозу.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа во вторую неделю июля температура воздуха днем может подняться до 31 градуса, местами небольшой дождь, а в четверг возможно усиление ветра до 17 м/с. В Тюменской области в это же время температура воздуха поднимется до 33 градусов, местами пройдут дожди. Во вторник в регионе возможна гроза.