Уральский федеральный университет принял программу цифровой трансформации вуза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Программа цифровой трансформации вуза принята в Уральском федеральном университете, это поможет эффективнее готовить кадры для цифровизации предприятий, сообщил во вторник первый проректор университета Сергей Кортов на сессии "Промышленные инновации: какие технологии будут определять производство будущего" на международном промышленном марафоне "Иннопром".

"Если вы в университете не имеете программы цифровой трансформации университета, тогда вы не подготовите кадры для цифровой трансформации любого предприятия, любого бизнеса, любой деятельности за пределами университета. Сейчас целый ряд ведущих университетов России, в том числе и наш, такие программы приняли", - сказал Кортов, отвечая на вопрос, как университет готовит кадры для цифровой экономики.

Среди направлений программы цифровой трансформации вуз планирует развитие и внедрение цифровых образовательных технологий, индивидуальных образовательных траекторий, системы управления цифровой трансформацией. Также планируется определение востребованных компетенций цифровой экономики, разработка курсов для их развития, и включение этих курсов в образовательные программы.

Отвечая на вопрос, как университет готовит кадры нового типа, проректор добавил, что университетам не справиться с цифровой трансформацией без участия партнеров из внешней среды. "В образовательной среде будущего университет не в состоянии единолично генерировать образовательные продукты, они должны быть всегда кооперационными, сетевыми. И в эту сеть входят не только коллеги из университетской и научной среды, но и соответствующие предприятия", - добавил проректор.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

Международный промышленный марафон "Иннопром" проходит 7 июля в комбинированном онлайн- и офлайн-формате с брендированными площадками в разных странах мира. Мероприятие включает более 30 сессий: прямые включения и дискуссии с участием 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира с трансляцией на 20 000 профессионалов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.