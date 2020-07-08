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На Ямале нашли тело пропавшей двухлетней девочки

По предварительным данным следствия, вечером 7 июля в селе Катравож ребенок не вернулся с прогулки

ТАСС, 8 июля. Тело двухлетней девочки, пропавшей накануне в Ямало-Ненецком автономном округе, найдено в Приуральском районе. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по ЯНАО.

"Да, подтверждаем", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли ребенок найден мертвым. В ведомстве добавили, что предварительная причина смерти девочки - асфиксия от утопления.

По предварительным данным следствия, вечером 7 июля в селе Катравож Приуральского района с прогулки не вернулась двухлетняя девочка, которая гуляла во дворе дома. Родители, узнав, что девочка пропала, сообщили об этом в правоохранительные органы.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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