СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка на озере под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по сообщению о гибели ребенка на озере Балтым под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Согласно материалам уголовного дела, днем 8 июля в воде озера Балтым в поселке Санаторный города Верхняя Пышма вблизи объекта, находящегося в пользовании коммерческой фирмы, на береговой линии обнаружено тело 9-летнего мальчика с признаками утопления в воде", - говорится в сообщении.

Происшествие, по предположению следствия, стало возможным в связи с ненадлежащим оказанием услуг по организации отдыха на указанном объекте.

Ранее в среду сообщалось, что водолазы обнаружили тело 9-летнего мальчика в районе озера Балтым в Свердловской области. Информация о пропаже ребенка появилась в среду утром, в поисках принимали участие сотрудники МВД, МЧС и волонтеры.