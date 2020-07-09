В Свердловской области разыскивают пропавшего подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Подросток пропал в Артинском районе Свердловской области. Его велосипед и личные вещи нашли на берегу реки Уфы рядом с деревней Мараканово. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции ОМВД России по Артинскому району Свердловской области вторые сутки проводят широкомасштабные поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения 14-летнего подростка, который около 12:00 8 июля ушел с товарищами купаться на реку Уфу. <…> В поисковых мероприятиях задействованы 36 человек личного состава из различных служб и подразделений", - сказал Горелых, уточнив, что на месте происшествия найдены велосипед и личные вещи подростка.

По его словам, за сутки было проверено около двух километров береговой зоны. В поисках подростка также принимают участие водолазы и волонтеры. "Представители МВД планируют применить в работе квадрокоптер, оснащенный тепловизором", - добавил Горелых.