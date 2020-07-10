В Курганской области разрешили работу детских садов, ресторанов и кафе

Ранее власти разрешили работу ресторанов и кафе на уличных верандах и террасах. В детских садах работали лишь специальные дежурные группы.

ТАСС, 10 июля. Оперативный штаб Курганской области разрешил с 10 июля работу организаций общественного питания, образовательных организаций и частных детских садов, ограниченную из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во " ВКонтакте " заместитель губернатора региона Владимир Архипов.

"Оперативным штабом области с 10 июля разрешается работа организаций общественного питания. Деятельность общепита вместе с тем будет возможна при условии выполнения правил, не только ранее заявленных в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, но и ряда других", - написал Архипов. Кроме того, в опубликованном им постановлении также говорится о разрешении с сегодняшнего дня работать индивидуально и в малых группах до 30 человек организациям "всех форм собственности, осуществляющим образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателям, оказывающим образовательные услуги, услуги по присмотру и уходу, консультированию, развивающей деятельности".

При этом рестораны и кафе местные жители смогут посещать только по предварительной записи, за одним столом смогут сидеть не более восьми человек. Прием посетителей будет осуществляться до 24:00 (22:00 мск). "Запрет на проведение зрелищных, массовых мероприятий (банкеты, концертные выступления и другие), за исключением поминок, в том числе в уличных кафе, уличных верандах, террасах ресторанов и иных предприятиях общественного питания на улице", - добавил Архипов.

За нарушение правил работы общепита будут применены штрафные санкции, подчеркнул он. "Для граждан - от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей", - пояснил Архипов.

В Курганской области по данным на 9 июля зафиксировано 1240 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 1 092 человека.