Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлили режим самоизоляции в регионе до 27 июля. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба.
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, затем продлен до 12 июля, в том числе для граждан старше 65 лет. В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов (за исключением Ханты-Мансийска), школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.
Югра занимает шестое место в стране по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. За период пандемии в регионе заболели - 11 669 человек, из них 263 за последние сутки, 85 человек умерли, 6 398 пациентов выздоровели.