Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлили режим самоизоляции в регионе до 27 июля. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба.

"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.