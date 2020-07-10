Апелляция подтвердила отмену решения ФАС о сговоре на торгах по ремонту челябинских дорог

ТАСС, 10 июля. Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва) оставил без изменения решение суда первой инстанции, который отменил постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении экс-губернатора региона Бориса Дубровского, областного министерства дорожного хозяйства и компании "Южуралмост". Об этом говорится в материалах дела.

В декабре 2019 года сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС о сговоре на торгах при проведении аукционов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении Дубровского, областного министерства дорожного хозяйства и компании "Южуралмост". ФАС России с решением не согласилась и подала апелляционную жалобу.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в материалах дела.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, министерства дорожного хозяйства региона и "Южуралмоста" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. Фактически с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере".

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.